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Жертвами наводнения в Индонезии стали более полусотни человек

Новости » Происшествия     04.01.2020 - 15:56
Жертвами наводнения в Индонезии стали более полусотни человек
Фото: наводнение в Индонезии (twitter.com/ajplus)

Более 170 тысяч человек были вынуждены покинуть свое жилье

Количество жертв сильного наводнения в Индонезии превысила около полусотни человек, а десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам представителя агентства по ликвидации последствий катастроф Агуса Вибово, в результате наводнения уже погибли 53 человека. Более 173 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за непогоды.

Отмечается, что люди, которым пришлось покинуть свои дома, были размещены в временных убежищах, где не хватает питьевой воды и пищевых продуктов. В некоторых районах Индонезии наблюдаются проблемы с электроснабжением и работой поездов.

Кроме того, для распространения лекарств, средств гигиены и продуктов, а также для предотвращения вспышек гепатита А, лихорадки и других болезней в регионы были направлены около 11 тысяч медицинских работников и военных.

Также местные власти планируют осуществлять засев облаков реагентами, чтобы предотвратить новые сильные осадки в районах, которые пострадали от наводнения.

Напомним, ранее сообщалось, что на столицу Индонезии обрушились сильные наводнения. Муссонные дожди и реки затопили не менее 90 кварталов и вызвали обвал на окраине Джакарты. Тогда было известно о как минимум 9 погибших в результате непогоды.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря 2019 на Филиппинах в результате тайфуна "Фанфон" погибли как минимум 16 человек.

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