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Жертвами повені в Індонезії стали понад півсотні людей

Новини » Надзвичайні події     04.01.2020 - 15:56
Жертвами повені в Індонезії стали понад півсотні людей
Фото: повінь в Індонезії (twitter.com/ajplus)

Понад 170 тисяч людей були вимушені покинути своє житло

Кількість жертв сильної повені в Індонезії перевищила півстотні людей, а десятки тисяч жителів були вимушені покинути свої будинки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами речника агентства з ліквідації наслідків катастроф Агуса Вібово, внаслідок повені вже загинули 53 людини. Понад 173 тисяч людей були вимушені покинути свої будинки через непогоду.

Зазначається, що люди, яким довелося покинути свої будинки, були поселені до тимчасових притулків, де невистачає питної води та харчових продуктів. У деяких районах Індонезії спостерігаються проблеми з електропостачанням та роботою потягів.

Крім того, для розповсюдження ліків, засобів гігієни та харчів, а також для запобігання спалахам гепатиту А, лихоманки та інших хвороб у регіони було направлено близько 11 тисяч медичних працівників та військових.

Також місцева влада планує здійснювати засів хмар реагентами, щоб запобігти новим сильним опадам у районах, які постраждали від повені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на столицю Індонезії обрушилися сильні повені. Мусонні дощі і річки затопили не менше 90 кварталів і викликали обвал на околиці Джакарти. Тоді було відомо про щонайменше 9 загиблих внаслідок негоди.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня 2019 на Філіппінах в результаті тайфуну "Фанфон" загинули як мінімум 16 осіб.

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