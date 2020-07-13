Жертвами наводнений в Японии стали уже 70 человек

Фото: эвакуация пострадавших в результате непогоды на юго-западе Японии (kyodonews.net)

Больше всего от стихийного бедствия пострадал остров Кюсю - здесь погибли 66 человек

Жертвами наводнения в Японии, вызванного сильными ливнями, стали 70 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести. Больше всего от стихийного бедствия пострадал остров Кюсю - здесь погибли 66 человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

Отмечается, что дожди привели к разливам рек, горных обвалов и обрушения зданий во многих районах страны.

Поисково-спасательные отряды, состоящие из полицейских, сотрудников пожарной службы и сил самообороны Японии, продолжают поиск пропавших.

По оценкам правительственных источников, в результате сильных дождей оказались затопленными 1550 га угодий, в 27 префектурах страны произошли оползни.

Напомним, сильные ливни в Японии продолжаются с начала июля и привели к паводкам и оползням. Власти Японии эвакуируют сотни тысяч жителей из подтопленных территорий.

Ранее сообщалось о 57 погибших в результате паводів в Японии.

РБК-Украина писало, что ранее наводнения разлились на западе Украины, жертвами непогоды стали три человека.