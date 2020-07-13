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Жертвами паводків у Японії стали вже 70 людей

Японія, Понеділок 13 липня 2020 06:08
Жертвами паводків у Японії стали вже 70 людей
Фото: евакуація постраждалих внаслідок негоди на південному заході Японії (kyodonews.net)
Автор: Надія Собенко

Найбільше від стихійного лиха постраждав острів Кюсю - тут загинули 66 людей

Жертвами повені в Японії, спричиненої сильними зливами, стали 70 людей, ще 13 осіб вважаються зниклими безвісти. Найбільше від стихійного лиха постраждав острів Кюсю - тут загинули 66 осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Зазначається, що дощі призвели до розливів річок, гірських обвалів і обрушення будівель у багатьох районах країни.

Пошуково-рятувальні загони, які складаються з поліцейських, співробітників пожежної служби та сил самооборони Японії, продовжують пошук зниклих.

За оцінками урядових джерел, унаслідок сильних дощів виявилися затопленими 1550 га угідь, у 27 префектурах країни сталися зсуви.

Нагадаємо, сильні зливи в Японії тривають з початку липня і призвели до паводків і зсувів грунту. Влада Японії евакуювала сотні тисяч мешканців з підтоплених територій.

Раніше повідомлялося про 57 загиблих внаслідок паводів у Японії.

Також РБК-Україна писало, що раніше повені розлилися на заході України, жертвами негоди стали три людини.

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