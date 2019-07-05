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Россия отправила в Сирию крупный десантный корабль

Новости » Политика    05.07.2019 - 03:38
Россия отправила в Сирию крупный десантный корабль
Фото: корабль "Орск" (twitter.com-YorukIsik)

Корабль направляется в порт Тартус

В Средиземное море.накануне вошел российский большой десантный корабль "Орск". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на росЗМІ.

СМИ считают, что корабль, пройдя проливы Босфор и Дарданеллы, направляется в сирийский порт Тартус, где расположена российская база. Отмечается, что это уже третий поход БДК "Орск" в Сирии в текущем году.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела Дамаска и Хомса Израилем погибли четыре мирных жителя.В воскресенье вечером в сирийской столице Дамаске были слышны взрывы. Согласно местным сообщениям, противовоздушная оборона Сирии использовала "вражеские ракеты, направленные против авиабазы Аль-Меззех.

Напомним, несколько дней назад Израиль ударил ракетами с военного аэродрома T4 в сирийской провинции Хомс. Сирийские ПВО смогли уничтожить две ракеты, однако остальные достигли цели.

РБК-Украина писало, что власти Гибралтара задержала танкер Grace 1 на прошение, которое американская власть направила Великобритания.

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