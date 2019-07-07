Жертвами бомбардувань РФ у північно-західній Сирії стали понад 500 осіб

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Ще понад 2 тис. людей отримали поранення

Правозахисник повідомили, що щонайменше 544 мирних жителів двох бунтівних провінцій на північно-заході Сирии загинули, понад 2000 осіб отримали поранення в результаті наступу на останній оплот опозиції, який проводять починаючи з квітня російські військові і війська, підтримуючи режим Башара Асада. Про це пише "Голос Америки".

Відзначається, що починаючи з 26 квітня російська військова авіація почала надавати підтримку сирійській урядовій армії в наступі на провінцію Ідліб і прилеглі до неї райони провінції Хама.

"Сирійська мережа з дотримання прав людини (SNHR) - організація, яка відстежує загибель мирних жителів в Сирії і передає інформацію про це різним підрозділам ООН - заявила в суботу, що в результаті сотень атак, здійснених російськими і сирійськими військовими, загинули 544 мирних жителів, у тому числі 130 дітей. Поранення отримали ще 2117 осіб", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) попросила у Росії інформацію про те, як вона використовує дані про розташування сирійських лікарень.

РБК-Україна писало, що раніше в результаті російського авіаудару в Сирії загинули, щонайменше, 25 осіб, головним чином мирні жителі.