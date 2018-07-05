Жертвами аномальной жары в Канаде стали 17 человек

В Монреале погибло 12 человек

В результате аномальной жары в Канаде погибло как минимум 17 человек. Об этом информирует CTV News.

Чиновники из Министерства здравоохранения Канады сообщили, что из-за удушающей влажности и жары, возникшей в восточной и центральной Канаде, погибло как минимум 17 человек.

Канадцам рекомендуют пить много воды, быть бдительными и находиться большую часть времени в помещениях с кондиционерами.

"Осталось еще два дня с особенно жаркой погодой с особенно высокими уровнями влажности. Мы призываем население проявлять бдительность в течение этих дней", - говорится в сообщении.

С прошлых выходных в Монреале заявили о 12 человек, погибших от неблагоприятных погодных условий. В поселке на востоке от Монреаля заявили еще о 5 жертвах.

Напомним, ранее глава здравоохранения Канады Милена Дрюон сообщила о смерти 6 человек, пострадавших от аномальной жары в стране.