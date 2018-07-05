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Жертвами аномальной жары в Канаде стали 17 человек

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 05:35
Илюстративное фото (etatist.com) Полный текст читайте здесь:
Илюстративное фото (etatist.com) Полный текст читайте здесь:

В Монреале погибло 12 человек

В результате аномальной жары в Канаде погибло как минимум 17 человек. Об этом информирует CTV News. 

Чиновники из Министерства здравоохранения Канады сообщили, что из-за удушающей влажности и жары, возникшей в восточной и центральной Канаде, погибло как минимум 17 человек.

Канадцам рекомендуют пить много воды, быть бдительными и находиться большую часть времени в помещениях с кондиционерами.

"Осталось еще два дня с особенно жаркой погодой с особенно высокими уровнями влажности. Мы призываем население проявлять бдительность в течение этих дней", - говорится в сообщении.

С прошлых выходных в Монреале заявили о 12 человек, погибших от неблагоприятных погодных условий. В поселке на востоке от Монреаля заявили еще о 5 жертвах.

Напомним, ранее глава здравоохранения Канады Милена Дрюон сообщила о смерти 6 человек, пострадавших от аномальной жары в стране.

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Теги публикации: жара, Гидрометцентр, Канада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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