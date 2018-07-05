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Жертвами аномальної спеки в Канаді стали 17 осіб

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 05:35
Илюстративное фото (etatist.com) Повний текст читайте тут:
Илюстративное фото (etatist.com) Повний текст читайте тут:

У Монреалі загинуло 12 осіб

В результаті аномальної спеки в Канаді загинуло як мінімум 17 осіб. Про це інформує CTV News.

Чиновники з Міністерства охорони здоров'я Канади повідомили, що через задушливу вологiсть і спеку, яка виникла у східній та центральній Канаді, загинуло щонайменше 17 осіб.

Канадцям рекомендують пити багато води, бути пильними і перебувати більшу частину часу в приміщеннях з кондиціонерами.

"Залишилося ще два дні з особливо спекотною погодою з особливо високими рівнями вологості. Ми закликаємо населення проявляти пильність протягом цих днів", - йдеться в повідомленні.

З минулих вихідних у Монреалі заявили про 12 осіб, загиблих від несприятливих погодних умов. У селищі на сході від Монреаля заявили ще про 5 жертв.

Нагадаємо, раніше глава охорони здоров'я Канади Мілена Дрюон повідомила про смерть 6 людей, постраждалих від аномальної спеки в країні.

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Теги публікації: жара, Гідрометцентр, Канада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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