Жертва заднім числом. З'явилося відео першої реакції футболістки на поцілунок Рубіалеса

Неочікуваний поворот трапився у скандалі навколо поцілунку президента Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса та футболістки збірної Іспанії Дженніфер Ермосо. Схоже, гравчиня не відразу відчула себе жертвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo .

У мережу потрапило зняте відразу після церемонії нагородження жіночого ЧС-2023 відео з автобуса національної команди. Там 33-річна атакувальна півзахисниця "Фурії Рохи" жартує про поцілунок у губи з функціонером.

Ермосо обговорює інцидент із партнерками по команді. Футболістка весела та зовсім не виглядає пригніченою після того, що трапилося з Рубіалесом. Зокрема, іспанка жартує, що їхній поцілунок "завірусився", як історія екс-воротаря збірної Касільяса та телеведучої Карбонеро на ЧС-2010.

Президент федерації опинився під тиском громадськості після епізоду з поцілунком на жіночому Мундіалі. Коли на Рубіалеса з усіх боків посипалися звинувачення в сексизмі, то Ермосо не підтвердила його версію про поцілунок за згодою.

Що накоїв Луїс Рубіалес

На церемонії вшанування жіночої збірної Іспанії після переможного фіналу ЧС-2023 президент федерації поцілував у губи футболістку Дженніфер Ермосо. Ця подія спровокувала гучний скандал.

Рубіалес запевнив, що поцілунок відбувся за згодою. Натомість гравчиня запевнила, що не очікувала такого кроку функціонера та почувалася жертвою. Президента федерації закликали піти у відставку спортсмени, громадські активісти та політики.

Жіноча збірна Іспанії у повному складі відмовилася захищати кольори національної команди, допоки Рубіалес залишатиметься на чолі федерації. На знак протесту організацію покинула низка менеджерів. Сам президент федерації пообіцяв не йти з посади.