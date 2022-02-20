Без жертв. Грузовик украинской стороны СЦКК попал под обстрел (видео)
Фото: боевики во время обстрелов взорвали украинский военный автомобиль (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Пророссийские боевики открыли огонь по украинским военным из населенного пункта Веселая гора. В результате обстрелов был взорван автомобиль украинской стороны СЦКК.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Во время обстрела боевики применили:
- минометы калибра 120 мм;
- станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 - 6 выстрелов;
- станковые автоматические гранатометы АГС-17 - 30 выстрелов;
- крупнокалиберные пулеметы - 10 очередей.
"В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня", - пишет пресс-служба ООС.
О пострадавших информации нет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате обострения ситуации на Донбассе был ранен еще один военный Украины.