Без жертв. Вантажівка української сторони СЦКК потрапила під обстріл (відео)
Фото: бойовики під час обстрілів підірвали український військовий автомобіль (facebook.com/mod.mil.rus)
Проросійські бойовики відкрили вогонь по українськім військовим з населеного пункту Весела гора. Внаслідок обстрілів було підірвано автомобіль української сторони СЦКК.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Під час обстрілу бойовики застосували:
- міномети калібру 120 мм;
- станкові протитанкові гранатомети СПГ-9 - 6 пострілів;
- станкові автоматичні гранатомети АГС-17 - 30 пострілів;
- великокаліберні кулемети - 10 черг.
"Внаслідок цього обстрілу було знищено автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони спільного центру координації та контролю припинення вогню", - пише пресслужба ООС.
Про постраждалих інформації немає.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок загострення ситуації на Донбасі було поранено ще одного військового України.