Жертавами авиакатастрофы в Пакистане стали 92 человека

При крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи в Пакистане погибли 92 человека. На данный момент идентифицировано 19 тел погибших.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения пакистанской провинции Синд Миран Юсуф.

На месте падения самолета продолжают поиск еще 5 тел.

Напомним, ранее сообщалось о 41 погибшем в авиакатастрофе в пакистанском городе Карачи.

Пассажирский самолет национальной авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" упал на жилые дома 22 мая. На месте аварии произошел масштабный пожар.

Позже СМИ сообщили о как минимум 2 выживших после падения самолета. При этом мэр города утверждал, что в результате авиакатастрофы погибли все, кто был на борту самолета.

Добавим, сейчас посольство Украины в Пакистане проверяет, были на борту самолета, который летел в Карачи, украинские граждане.