Жертавами авіакатастрофи в Пакистані стали 92 людини

При катастрофі літака Airbus A-320 поруч з аеропортом Карачі в Пакистані загинули 92 людини. На даний момент ідентифіковано 19 загиблих.

Про це Twitter повідомила прес-секретар міністерства охорони здоров'я пакистанській провінції Сінд Міран Юсуф.

На місці падіння літака продовжують пошук ще 5 тіл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 41 загиблого в авіакатастрофі в пакистанському місті Карачі.

Пасажирський літак національної авіакомпанії "Пакистанські міжнародні авіалінії" впав на житлові будинки 22 травня. На місці аварії сталася масштабна пожежа.

Пізніше ЗМІ повідомили про як мінімум 2 що вижили після падіння літака. При цьому мер міста стверджував, що в результаті авіакатастрофи загинули всі, хто був на борту літака.

Додамо, зараз посольство України в Пакистані перевіряє, були на борту літака, який летів в Карачі, українські громадяни.