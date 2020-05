Жертавами авіакатастрофи в Пакистані стали 92 людини

На місці падіння літака продовжують пошук ще 5 тіл

При катастрофі літака Airbus A-320 поруч з аеропортом Карачі в Пакистані загинули 92 людини. На даний момент ідентифіковано 19 загиблих.

Про це Twitter повідомила прес-секретар міністерства охорони здоров'я пакистанській провінції Сінд Міран Юсуф.

На місці падіння літака продовжують пошук ще 5 тіл.

#PlaneCrash Update: 92 deaths confirmed. 2 survivors. 60 dead bodies brought to JPMC, 32 brought to CHK. 19 bodies have been identified so far. 5 bodies are still being searched for at the plane crash site. #PK8303