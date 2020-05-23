Жертавами авіакатастрофи в Пакистані стали 92 людини

Фото: авіакатастрофа в Пакистані (twitter.com/Shamoon_000)

На місці падіння літака продовжують пошук ще 5 тіл

При катастрофі літака Airbus A-320 поруч з аеропортом Карачі в Пакистані загинули 92 людини. На даний момент ідентифіковано 19 загиблих.

Про це Twitter повідомила прес-секретар міністерства охорони здоров'я пакистанській провінції Сінд Міран Юсуф.

На місці падіння літака продовжують пошук ще 5 тіл.

#PlaneCrash Update: 92 deaths confirmed. 2 survivors. 60 dead bodies brought to JPMC, 32 brought to CHK. 19 bodies have been identified so far. 5 bodies are still being searched for at the plane crash site. #PK8303 — Meeran (@LumosNotNox) May 22, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 41 загиблого в авіакатастрофі в пакистанському місті Карачі.

Пасажирський літак національної авіакомпанії "Пакистанські міжнародні авіалінії" впав на житлові будинки 22 травня. На місці аварії сталася масштабна пожежа.

Пізніше ЗМІ повідомили про як мінімум 2 що вижили після падіння літака. При цьому мер міста стверджував, що в результаті авіакатастрофи загинули всі, хто був на борту літака.

Додамо, зараз посольство України в Пакистані перевіряє, були на борту літака, який летів в Карачі, українські громадяни.

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Автор: Надія Собенко