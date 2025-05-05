Жеребкування WTA 1000: з ким зіграють українки

Жеребкування турніру WTA 1000

Еліна Світоліна, яка отримала 16-й номер посіву, стартує одразу з другого раунду. Її першою суперницею стане переможниця матчу між іспанкою Джессікою Бузас Манейро та американкою Енн Лі.

Марта Костюк розпочне виступи у першому раунді з поєдинку проти 19-річної філіппінки Александри Еали. У разі перемоги українка вийде на 14-ту сіяну росіянку Дар’ю Касаткіну, яка виступає під нейтральним прапором.

Даяна Ястремська також стартує з першого кола, де зустрінеться з ще однією нейтральною тенісисткою - Анастасією Потаповою. Якщо Ястремська подолає цю стадію, то у наступному раунді її чекає надважке випробування - зустріч із першою ракеткою світу, білорускою Аріною Соболенкою.

Прогрес Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує демонструвати вражаючу форму на ґрунтовому покритті. Завдяки виходу до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді, Світоліна піднялася на 14-ту позицію в оновленому рейтингу WTA від 5 травня 2025 року - це її найвища позиція з листопада 2021 року.

У Мадриді Еліна здобула перемоги над британкою Соней Картал, казахстанкою Оленою Рибакіною, грекинею Марією Саккарі та японкою Моюкою Учіджімою, перш ніж поступитися першій ракетці світу Аріні Соболенко у півфіналі.

Цей результат став продовженням її успішного сезону: у квітні Світоліна виграла свій 18-й титул WTA на турнірі в Руані, а також допомогла збірній України вийти до фінального етапу Кубка Біллі Джин Кінг.