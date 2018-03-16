Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Road to Kyiv: Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

НовостиСпорт    16.03.2018 - 13:14
Фото: (twitter.com/ChampionsLeague)
Фото: (twitter.com/ChampionsLeague)

Восемь команд узнали своих соперников

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой 8 команд узнали своих соперников. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В мероприятии принял участие главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Результаты жеребьевки:

"Барселона" - "Рома"

"Севилья" - "Бавария"

"Ювентус" - "Реал"

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити"

Первые матчи пройдут 3 и 4 апреля, ответные игры запланированы на 10 и 11 апреля. Первый матч дома сыграют команды, чей шар вытащили первым. Жеребьевка 1/2 финала пройдет 13 апреля.

Финал Лиги чемпионов сезона 2017/18 состоится 26 мая 2018 года в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним, "Шахтер" минимально проиграл "Роме" и вылетел из Лиги чемпионов

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Украина сохранила отрыв в рейтинге УЕФА по итогам еврокубковой недели Шевченко проведет жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов
Теги: НСК Олимпийский, финал, жеребьевка, Лига Чемпионов
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top