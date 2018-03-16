Road to Kyiv: Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

Восемь команд узнали своих соперников
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой 8 команд узнали своих соперников. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
В мероприятии принял участие главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Результаты жеребьевки:
"Барселона" - "Рома"
"Севилья" - "Бавария"
"Ювентус" - "Реал"
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Первые матчи пройдут 3 и 4 апреля, ответные игры запланированы на 10 и 11 апреля. Первый матч дома сыграют команды, чей шар вытащили первым. Жеребьевка 1/2 финала пройдет 13 апреля.
Финал Лиги чемпионов сезона 2017/18 состоится 26 мая 2018 года в Киеве на НСК "Олимпийский".
Напомним, "Шахтер" минимально проиграл "Роме" и вылетел из Лиги чемпионов