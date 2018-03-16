Road to Kyiv: Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Вісім команд дізналися своїх суперників
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якої 8 команд дізналися своїх суперників. Про це повідомляється на сайті УЕФА.
У заході взяв участь головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
Результати жеребкування:
"Барселона" - "Рома"
"Севілья" - "Баварія"
"Ювентус" - "Реал"
"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті"
Перші матчі пройдуть 3 і 4 квітня, матчі-відповіді заплановані на 10 і 11 квітня. Перший матч вдома зіграють команди, чию кульку витягли першою. Жеребкування 1/2 фіналу відбудеться 13 квітня.
Фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/18 відбудеться 26 травня 2018 року в Києві на НСК "Олімпійський".
Нагадаємо, "Шахтар" мінімально програв "Ромі" і вилетів з Ліги чемпіонів.