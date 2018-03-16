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Road to Kyiv: Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

НовиниСпорт    16.03.2018 - 13:14
Фото: (twitter.com/ChampionsLeague)
Фото: (twitter.com/ChampionsLeague)

Вісім команд дізналися своїх суперників

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якої 8 команд дізналися своїх суперників. Про це повідомляється на сайті УЕФА.

У заході взяв участь головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Результати жеребкування:

"Барселона" - "Рома"

"Севілья" - "Баварія"

"Ювентус" - "Реал"

"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті"

Перші матчі пройдуть 3 і 4 квітня, матчі-відповіді заплановані на 10 і 11 квітня. Перший матч вдома зіграють команди, чию кульку витягли першою. Жеребкування 1/2 фіналу відбудеться 13 квітня.

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/18 відбудеться 26 травня 2018 року в Києві на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, "Шахтар" мінімально програв "Ромі" і вилетів з Ліги чемпіонів.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: НСК Олимпийский, финал, жеребьевка, Ліга чемпіонів
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