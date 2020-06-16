Жену Зеленского госпитализировали

Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в киевскую больницу. Сейчас ее состояние стабильное.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Ранее ПЦР-обследование показало наличие коронавируса у Зеленской.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

На данный момент Елена Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.

"Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат", - отметили в ОП.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что жена президента Владимира Зеленского заразилась коронавирусом, на первых этапах болезнь проходила бессимптомно. Зеленский и дети показали негативный результат на COVID-19.

Также сообщалось, что тестирование на коронавирус прошли члены Офиса президента и Кабинета министров.