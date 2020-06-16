Дружину Зеленського госпіталізували

Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні. Наразі її стан стабільний.

Про це повідомили у Офісі президента.

Минулого тижня ПЛР-обстеження показало коронавірус у Зеленської.

"Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

На даний момент Олена Зеленська перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.

"Проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що дружина президента Володимира Зеленського заразилася коронавірусом, на перших етапах хвороба проходила безсимптомно. Зеленський і діти показали негативний результат на COVID-19.

Також повідомлялося, що тестування на коронавірус пройшли члени Офісу президента і Кабінету міністрів.