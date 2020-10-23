Жену Макрона проверили на коронавирус

Фото: Брижит Макрон (facebook.com shanghaieyeSMG)

Жена президента Франции Брижит Макрон прошла проверку на коронавирус после контакта с больным COVID-19. Она сделала тест на седьмой день после последнего контакта с больным.

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Вчера жена президента Франции сделала вирусологический тест RT-PCR.

"Результат показал, что она не заражена коронавирусом", - заявили в окружении президентской четы.

Напомним, 19 октября Брижит Макрон пошла на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом человеком. У Брижит не было симптомов заболевания.

Также РБК-Украина писало, что больную коронавирусом главу МИД Бельгии Софи Вілмс госпитализировали. Глава бельгийского министерства попала в реанимацию.

Кроме того, недавно у министра здравоохранения Германии Йенса Спана подтвердили коронавирус. После подтверждения болезни он ушел на карантин.