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Жену Макрона проверили на коронавирус

Париж, Пятница 23 октября 2020 19:41
Жену Макрона проверили на коронавирус
Фото: Брижит Макрон (facebook.com shanghaieyeSMG)
Автор: Дмитрий Левицкий

Жена президента Франции Брижит Макрон прошла проверку на коронавирус после контакта с больным COVID-19. Она сделала тест на седьмой день после последнего контакта с больным.

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Вчера жена президента Франции сделала вирусологический тест RT-PCR.

"Результат показал, что она не заражена коронавирусом", - заявили в окружении президентской четы.

Напомним, 19 октября Брижит Макрон пошла на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом человеком. У Брижит не было симптомов заболевания.

Также РБК-Украина писало, что больную коронавирусом главу МИД Бельгии Софи Вілмс госпитализировали. Глава бельгийского министерства попала в реанимацию.

Кроме того, недавно у министра здравоохранения Германии Йенса Спана подтвердили коронавирус. После подтверждения болезни он ушел на карантин.

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