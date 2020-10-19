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Жена Макрона ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19

Париж , Понедельник 19 октября 2020 19:58
Жена Макрона ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
Фото: Брижит и Эммануэль Макрон (PA Images)
Автор: Максим Зайченко

Первая леди Франции Брижит Макрон ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, зараженного коронавирусом. Она будет на самоизоляции в течение семи дней.

Об этом 19 октября сообщили в Офисе президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Reuters.

Отмечается, что у первой леди нет симптомов. Имя заболевшего человека, с которым она контактировала, не называется.

"Брижит Макрон была в контакте в четверг, 15 октября, с человеком, у которого был положительный результат теста на COVID-19 в этот понедельник, и проявляются симптомы заболевания. В соответствии с рекомендациями органов здравоохранения, она будет изолирована в течение семи дней. У Брижит Макрон на этой стадии нет никаких симптомов заболевания", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Макрон заявил о введении комендантского часа в столичном регионе Иль-де-Франс и восьми мегаполисах страны. Жителям этих городов запретили находиться на открытом воздухе с 21:00 до 6:00 в течение 4 недель.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе правительство Франции приняло решение усилить карантинные ограничения в четырех городах.

Кроме этого, с 6 октября Париж и его пригороды причислены к зонам максимальной опасности в связи с большим количеством новых случаев коронавируса.

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