Женская сборная Украины уверенно обыграла Кипр и вышла на Евро-2023 по волейболу

Женская сборная Украины успешно закончила выступление в отборе на чемпионат Европы-2023 по волейболу. В последнем туре украинки смогли одолеть команду Кипра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.
Отбор на Евро-2023 по волейболу
Кипр - Украина - 0:3 (15:25, 14:25, 17:25)
Как и в большинстве предыдущих игр отбора, украинки не оставили своим оппоненткам шанса взять даже один сет. В первой партии киприотки смогли набрать только 15 очков, а во второй - 14.
В третьем сете ситуация в игре не изменилась и украинки смогли завершить его с разницей в семь очков в свою пользу.
Отметим, что сборная Украины выиграла все шесть игр в рамках отбора на Евро-2023 по волейболу. При этом наши спортсменки отдали противникам всего лишь 2 сета.
Напомним, ранее стало известно, что мужская сборная Украины по волейболу не смогла обыграть Словению в рамках четвертьфинального матча чемпионата мира.
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