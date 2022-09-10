Жіноча збірна України впевнено обіграла Кіпр і вийшла на Євро-2023 з волейболу

Жіноча збірна України успішно закінчила виступ у відборі на чемпіонат Європи-2023 з волейболу. В останньому турі Українки змогли здолати команду Кіпру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчу.
Відбір на Євро-2023 з волейболу
Кіпр - Україна - 0:3 (15:25, 14:25, 17:25)
Як і в більшості попередніх ігор відбору, українки не залишили своїм опоненткам шансу взяти навіть один сет. У першій партії кіпріотки змогли набрати тільки 15 очок, а в другій - 14.
У третьому сеті ситуація в грі не змінилася і українки змогли завершити його з різницею в сім очок на свою користь.
Зазначимо, що збірна України виграла всі шість ігор в рамках відбору на Євро-2023 з волейболу. При цьому наші спортсменки віддали суперникам всього лише 2 сети.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що чоловіча збірна України з волейболу не змогла обіграти Словенію в рамках чвертьфінального матчу чемпіонату світу.
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