Жіноча збірна України впевнено обіграла Кіпр і вийшла на Євро-2023 з волейболу

Відбір на Євро-2023 з волейболу

Кіпр - Україна - 0:3 (15:25, 14:25, 17:25)

Як і в більшості попередніх ігор відбору, українки не залишили своїм опоненткам шансу взяти навіть один сет. У першій партії кіпріотки змогли набрати тільки 15 очок, а в другій - 14.

У третьому сеті ситуація в грі не змінилася і українки змогли завершити його з різницею в сім очок на свою користь.

Зазначимо, що збірна України виграла всі шість ігор в рамках відбору на Євро-2023 з волейболу. При цьому наші спортсменки віддали суперникам всього лише 2 сети.