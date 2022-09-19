Женщина-судья впервые возглавит Европейский суд по правам человека

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЕСПЧ.

"Сегодня Европейский суд по правам человека избрал своим новым президентом госпожу Сиофру О'Лири из Ирландии. Она станет первой женщиной-председателем Европейского суда по правам человека", - говорится в сообщении.

О'Лири вступит в должность 1 ноября 2022 года. До этого она много лет преподавала право в разных европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в Европейском суде по правам человека в 2015 году.