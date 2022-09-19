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Женщина-судья впервые возглавит Европейский суд по правам человека

Фото: судья ЕСПЧ Шиофра О'Лири (echr.coe.int)
Автор: Дмитрий Браславский

ЕСПЧ избрал своей новой главой ирландскую судью Шиофру О'Лири.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЕСПЧ.

"Сегодня Европейский суд по правам человека избрал своим новым президентом госпожу Сиофру О'Лири из Ирландии. Она станет первой женщиной-председателем Европейского суда по правам человека", - говорится в сообщении.

О'Лири вступит в должность 1 ноября 2022 года. До этого она много лет преподавала право в разных европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в Европейском суде по правам человека в 2015 году.

Напомним, что Европейский суд по правам человека возобновит рассмотрение жалоб на Украину, который был приостановлен в связи с российским вторжением.

Ранее ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права пленных украинских защитников.

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ЕСПЧ