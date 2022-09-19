Жінка-суддя вперше очолить Європейський суд з прав людини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЄСПЛ.

"Сьогодні Європейський суд з прав людини обрав своїм новим президентом пані Сіофру О’Лірі з Ірландії. Вона стане першою жінкою-головою Європейського суду з прав людини", - йдеться у повідомленні.

О'Лірі вступить на посаду 1 листопада 2022 року. До цього вона багато років викладала право у різних європейських університетах, перш ніж була призначена суддею від Ірландії у Європейському суді з прав людини у 2015 році.