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Жінка-суддя вперше очолить Європейський суд з прав людини

Фото: суддя ЄСПЛ Шіофра О’Лірі (echr.coe.int)
Автор: Дмитро Браславський

ЄСПЛ обрав своєю новою очільницею ірландську суддю Шіофру О’Лірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЄСПЛ.

"Сьогодні Європейський суд з прав людини обрав своїм новим президентом пані Сіофру О’Лірі з Ірландії. Вона стане першою жінкою-головою Європейського суду з прав людини", - йдеться у повідомленні.

О'Лірі вступить на посаду 1 листопада 2022 року. До цього вона багато років викладала право у різних європейських університетах, перш ніж була призначена суддею від Ірландії у Європейському суді з прав людини у 2015 році.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини відновить розгляд скарг на Україну, який було призупинено у зв'язку з російським вторгненням.

Раніше, ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права полонених українських захисників.

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