ЕСПЧ возобновит рассмотрение жалоб на Украину. Дела приостановили из-за войны

Европейский суд по правам человека возобновит рассмотрение жалоб на Украину, которое было приостановлено в связи с российским вторжением.

По его словам, ЕСПЧ решил пересмотреть меры по делам с участием Украины и с 1 сентября 2022 года вернется в отдельных аспектах к нормальному порядку работы с такими делами. В частности, в пределах возможного возобновится исходящая корреспонденция с заявителями, а общая информация для всех заявителей будет доступна на сайте суда.

"Рассмотрение дел будет возобновлено и новые временные рамки будут установлены для незавершенных дел с учетом фактических возможностей сторон отвечать на поставленные вопросы. Нотификация и публикация решений постепенно будут восстановлены", - отметил Гнатовский.