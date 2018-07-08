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Интервью

Женщина пыталась перенести через КПВВ "Станица Луганская" товаров почти на 2 млн грн

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 10:17
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Товар изъят до принятия решения в суде

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины (ГФС) из состава Объединенных сил во время дежурства на КПВВ "Станица Луганская" пресекли попытку перенести на оккупированную территории Донбасса 48 коробок с товарами на 1,7 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, женщина нарушила порядок перемещения из района проведения операции Объединенных сил.

"Для совершения противоправных действий данная гражданка привлекла восемь граждан, которые в пешем порядке переносили через КПВВ необходимый груз. Всего женщина собиралась переместить на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности на общую сумму 1,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

В отношении женщины сотрудники ГФС составили протокол из-за того, что объем перемещенных товаров превысил нормы, определенные приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины №39 от 27 марта 2017 года.

Товар изъят до принятия решения в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 7 июля 2018 года, пересекли 36,6 тысяч человек.

Хуг заявил о необходимости открыть дополнительные пункты пропуска на Донбассе КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 36,6 тыс. человек
Теги публикации: Станица Луганская, контрабанда, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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