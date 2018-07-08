КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 36,6 тыс. человек

Через КПВВ проследовало 5,4 тысячи транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 7 июля 2018 года, пересекли 36,6 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 25/20; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутовое" - 10/20.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 25/20; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутовое" - 10/20.

Также в Госпогранслужбе отмечают, что за минувшие сутки отмечается незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока через контрольные пункты проследовало 36,6 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7410 человек и 920 транспортных средств;

"Марьинка" - 8905 человек и 1780 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8290 человек и 1620 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3430 человек и 1070 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8540 человек

Напомним, ранее сообщалось, что боевики за минувшие сутки 13 раз обстреливали позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Также сообщалось, что 6 июля на Донбассе ликвидировали двух боевиков.