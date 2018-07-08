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Інтерв'ю

Жінка намагалася перенести через КПВВ "Станиця Луганська" товарів майже на 2 млн грн

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 10:17
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Товар вилучено до прийняття рішення в суді

Співробітники Державної фіскальної служби України (ДФС) зі складу Об'єднаних сил під час чергування на КПВВ "Станиця Луганська" припинили спробу перенести на окуповану території Донбасу 48 коробок з товарами на 1,7 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС на сторінці в Facebook.

Як наголошується, жінка порушила порядок переміщення з району проведення операції Об'єднаних сил.

"Для вчинення протиправних дій дана громадянка привернула вісім громадян, які в пішому порядку переносили через КПВВ необхідний вантаж. Всього жінка збиралася перемістити на окуповану територію 48 коробок з виробами, які використовуються в харчовій промисловості на загальну суму 1,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У відношенні жінки співробітники ДФС склали протокол через те, що обсяг переміщених товарів перевищив норми, визначені наказом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України №39 від 27 березня 2017 року.

Товар вилучено до прийняття рішення в суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 7 липня 2018 року, перетнули 36,6 тисяч чоловік.

Хуг заявив про необхідність відкрити додаткові пункти пропуску на Донбасі КПВВ на Донбасі за добу перетнули 36,6 тис. осіб 
Теги публікації: Станица Луганская, контрабанда, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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