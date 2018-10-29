Женщина подорвала себя в центре Туниса

Фото: место происшествия (twitter.com/Aymen_BA)

В МВД Туниса сообщают, что всего пострадали девять человек

В центре города Тунис, на проспекте Хабиба Бургибы, произошел взрыв. Взрывное устройство привела в действие смертница, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

В МВД Туниса сообщают, что всего пострадали девять человек, в том числе восемь сотрудников полиции. Погибшей считается лишь смертница.

Фото: місце вибуху

По информации местного издания, взрыв произошел после завершения в центре столицы акции протеста. Ее участники выступали против действий полиции, застрелившей молодого человека, подозреваемого в контрабанде.

Напомним, в Афганистане в субботу, 27 октября, произошел взрыв заминированого автомобиля в здании центра логистики сил безопасности. Вследствие теракта по меньшей мере семь человек были убиты и еще 37 - получили ранения.

Отметим, ранее в афганской провинции Гильменд подорвали политика Абдула Кахрамана, который готовился принять участие в парламентских выборах 20 октября, еще семь человек пострадали в результате взрыва. По словам пресс-секретаря губернатора Гильменда, еще семь человек пострадали в результате взрыва.

До этого 7 октября в Афганистане в результате нападения талибов погибли 10 полицейских.