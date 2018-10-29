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Жінка підірвала себе в центрі Тунісу

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 16:06
Фото: місце події (twitter.com/Aymen_BA)
Фото: місце події (twitter.com/Aymen_BA)

У МВС Тунісу повідомляють, що постраждали дев'ять осіб

У центрі міста Туніс, на проспекті Хабіба Бургиби, стався вибух. Вибуховий пристрій привела в дію смертниця, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

В МВС Тунісу повідомляють, що постраждали дев'ять осіб, у тому числі вісім співробітників поліції. Загиблою вважається лише смертниця.

За інформацією місцевого видання, вибух стався після завершення у центрі столиці акції протесту. Її учасники виступали проти дій поліції, яка застрелила молодика, підозрюваного в контрабанді.

Жінка підірвала себе в центрі ТунісуФото: место взрыва

Нагадаємо, в Афганістані в суботу, 27 жовтня, стався вибух замінованого автомобіля в будівлі центру логістики сил безпеки. Внаслідок теракту щонайменше сім людей були вбиті і ще 37 отримали поранення.

Відзначимо, раніше в афганській провінції Гільменд підірвали політика Абдула Кахрамана, який готувався взяти участь у парламентських виборах 20 жовтня, ще сім осіб постраждали в результаті вибуху. За словами прес-секретаря губернатора Гільменда, ще сім осіб постраждали в результаті вибуху.

До цього 7 жовтня в Афганістані в результаті нападу талібів загинули 10 поліцейських.

 

 

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