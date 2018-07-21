Женщина, отравившаяся "Новичком" в Эймсбери, приняла яд за духи

Дон Стерджес приняла найденный парфюмерный флакон с ядом за духи

Дон Стерджес, отравившаяся нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, приняла найденный парфюмерный флакон с ядом за духи и нанесла на руки и лицо . Об этом сообщает CNN.

По словам исследователей, бутылка была источником смертельной дозы яда.

В полиции заявили, что пара в Эймсбери была подвергнута воздействию того же вещества, хотя никаких подтверждений того, что пара была намеренно отравлена, нет.

Правоохранители также отмечают, что подозреваемые в данном деле вылетели из Великобритании после атаки.

Отметим, "Новичок" действует, вызывая замедление биения сердца и блокирование дыхательных путей. Он является одним из самых редких нервных агентов в мире. Был разработан втайне Советским Союзом во время холодной войны в 1980-х годах как средство противодействия обороне США против химического оружия, но был раскрыт миру бывшим советским ученым и осведомителем Вилом Мирзаяновым.

Напомним, ранее сообщалось, что Дон Стерджес, отравившаяся нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, умерла.

Так, мужчина и женщина, отравленные в Британии, находились долгое время в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где также провели месяцы лечения после отравления Сергей и Юлия Скрипаль.