Жінка, що отруїлася "Новачком" у Еймсбері, прийняла отруту за парфуми

Дон Стерджес прийняла знайдений парфумерний флакон з отрутою за парфуми

Дон Стерджес, що отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, прийняла знайдений флакон з отрутою за парфуми і нанесла на обличчя і руки . Про це повідомляє CNN.

За словами дослідників, пляшка була джерелом смертельної дози отрути.

У поліції заявили, що пара у Еймсбері була піддана впливу тієї ж речовини, хоча ніяких підтверджень того, що пара була навмисно отруєна, немає.

Правоохоронці також зазначають, що підозрювані у цій справі вилетіли з Великобританії після атаки.

Відзначимо, "Новачок" діє, викликаючи уповільнення биття серця і блокування дихальних шляхів. Він є одним з найбільш рідкісних нервових агентів у світі. Був розроблений потай Радянським Союзом під час холодної війни в 1980-х роках як засіб протидії оборони США проти хімічної зброї, але був розкритий світу колишнім радянським ученим і інформатором Вілом Мірзаяновим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дон Стерджес, що отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, померла.

Так, чоловік і жінка, отруєні в Британії, перебували тривалий час у критичному стані в районній лікарні Солсбері, де також провели місяці лікування після отруєння Сергій і Юлія Скрипаль.