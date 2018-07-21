Жінка, що отруїлася "Новачком" у Еймсбері, прийняла отруту за парфуми
Дон Стерджес прийняла знайдений парфумерний флакон з отрутою за парфуми
Дон Стерджес, що отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, прийняла знайдений флакон з отрутою за парфуми і нанесла на обличчя і руки . Про це повідомляє CNN.
За словами дослідників, пляшка була джерелом смертельної дози отрути.
У поліції заявили, що пара у Еймсбері була піддана впливу тієї ж речовини, хоча ніяких підтверджень того, що пара була навмисно отруєна, немає.
Правоохоронці також зазначають, що підозрювані у цій справі вилетіли з Великобританії після атаки.
Відзначимо, "Новачок" діє, викликаючи уповільнення биття серця і блокування дихальних шляхів. Він є одним з найбільш рідкісних нервових агентів у світі. Був розроблений потай Радянським Союзом під час холодної війни в 1980-х роках як засіб протидії оборони США проти хімічної зброї, але був розкритий світу колишнім радянським ученим і інформатором Вілом Мірзаяновим.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дон Стерджес, що отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, померла.
Так, чоловік і жінка, отруєні в Британії, перебували тривалий час у критичному стані в районній лікарні Солсбері, де також провели місяці лікування після отруєння Сергій і Юлія Скрипаль.