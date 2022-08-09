Женщина, получившая первой паспорт РФ в Харьковской области, стала подозреваемой

Правоохранители установили, что местная жительница Купянска в течение многих лет ждала оккупацию региона россиянами. На данный момент она активно поддерживает действия оккупационного режима.

Для подтверждения своей приверженности российским оккупантам, женщина получила российский паспорт и публично продемонстрировала это пропагандистам из СМИ. На видео владелица российского паспорта, радуется приходу оккупантов в ее общину и призывает всех поддерживать враждебный режим.

Следователи СБУ объявили женщине о подозрении по статье "оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". За такие действия, женщина может сесть в тюрьму на восемь лет.