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Жінка, яка першою отримала паспорт РФ в Харківській області, стала підозрюваною

Фото: Жінка, яка першою отримала паспорт РФ в окупованій Харківській області отримала підозру (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Жінка проживаючи у Куп'янську, довго чекала на прихід російським військових, а в окупації отримала паспорт РФ, через що нею зацікавились правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УСБУ в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що місцева мешканка Куп'янська протягом багатьох років чекала на окупацію регіону росіянами. Натепер вона активно підтримує дії окупаційного режиму.

Для підтвердження своєї прихильності російським окупантам, жінка отримала російський паспорт та публічно продемонструвала це пропагандистам зі ЗМІ. У відео власниця російського паспорта, радіє приходу окупантів у її громаду та закликає всіх підтримувати ворожий режим.

Слідчі СБУ оголосили жінці про підозру за статтею "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". За такі дії, жінка може сісти до в'язниці на вісім років.

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала у Харкові колаборанта-художника. Чоловік створював пропагандистські листівки та відео для міністерства оборони РФ.

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