Создавал видео в поддержку оккупантов: СБУ задержала художника-коллаборанта
Правоохранители в Харькове обнаружили "креативного" коллаборанта. Мужчина используя опыт работы в художественной сфере, помогал российским оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу спикера УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы.
По словам правоохранителей, помогать оккупантам взялся художник-постановщик одного из местных каналов Харьковской области. Имея 20-летний опыт работы в художественной сфере, мужчина создавал макеты открыток и видео, которые должны были, поднять боевой дух российских военных на территории Украины.
Для такой деятельности, художник привлек дочь, которая проживает в России и имеет контакты местных силовиков. Пример работ она присылала в министерство обороны РФ. За такое усердие, ведомство прислало мужчине благодарность в виде письма.
СБУ изъяла компьютерную технику, листовки и плакаты с российской символикой, а также благодарственные письма от министерства обороны РФ. За содеянное, художник может сесть в тюрьму на 12 лет.
Напомним, что ранее СБУ объявила о подозрении колаборантам в Донецкой и Луганской областях.
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