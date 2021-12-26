Для женщин планируют переходную норму: на военные сборы только по желанию

В Украине планируют ввести переходную норму для женщин, которых поставят на воинский учет. На первом этапе принудительных военных сборов не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Facebook .

"Мы также планируем ввести переходную норму, которая касается сборов (учений) военнообязанных, а именно: на учения женщины будут уходить исключительно по желанию", - отметил генерал-лейтенант.

Он сообщил, что планируется ввести такой порядок постановки на воинский учет, "который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур".

"В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших согражданок, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным", - добавил Залужный.