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Для женщин планируют переходную норму: на военные сборы только по желанию

Автор: Александр Белоус

В Украине планируют ввести переходную норму для женщин, которых поставят на воинский учет. На первом этапе принудительных военных сборов не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Facebook.

"Мы также планируем ввести переходную норму, которая касается сборов (учений) военнообязанных, а именно: на учения женщины будут уходить исключительно по желанию", - отметил генерал-лейтенант.

Он сообщил, что планируется ввести такой порядок постановки на воинский учет, "который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур".

"В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших согражданок, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным", - добавил Залужный.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на обязательный учет военнообязанных.

Новые нормы по военному учету касаются также беременных и женщин с малолетними детьми. Работа по реализации приказа Минобороны будет проводиться до конца 2022 года.

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Министерство обороны Украины