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Беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет, - Минобороны

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Украина, Воскресенье 26 декабря 2021 10:05
Беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет, - Минобороны Фото: воинский учет касается беременных и женщин с малолетними детьми (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Новые нормы о воинском учете касаются также беременных и женщин с малолетними детьми. Работа по реализации приказа Минобороны будет проводиться до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Министерства обороны Украины в Facebook.

"Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, как и в случае мужчин, для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства.

Минобороны сообщили, что работа по реализации приказа по военному учету женщин спланирована до конца 2022 года.

"До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на обязательный учет военнообязанных. В военкоматы нужно будет прийти женщинам-медикам, финансистам, бухгалтерам, менеджерам, программистам, журналистам, музыкантам.

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Министерство обороны Украины
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