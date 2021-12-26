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Для жінок планують перехідну норму: на військові збори тільки за бажанням

Автор: Олександр Білоус

В Україні планують ввести перехідну норму для жінок, яких поставлять на військовий облік. На першому етапі примусових військових зборів не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного у Facebook.

"Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням", зазначив генерал-лейтенант.

Він повідомив, що планується запровадити такий порядок постановки на військовий облік, "який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур".

"Протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для наших співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним", - додав Залужний.

Нагадаємо, Міністерство оборони України затвердило перелік професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.

Нові норми щодо військового обліку стосуються також вагітних та жінок з малолітніми дітьми. Робота з реалізації наказу Міноборони буде проводитися до кінця 2022 року.

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Міністерство оборони України