ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Для женщин планируют переходную норму: на военные сборы только по желанию

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 декабря 2021 13:00
Для женщин планируют переходную норму: на военные сборы только по желанию Фото: военные сборы для женщин пока будут только по желанию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине планируют ввести переходную норму для женщин, которых поставят на воинский учет. На первом этапе принудительных военных сборов не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Facebook.

"Мы также планируем ввести переходную норму, которая касается сборов (учений) военнообязанных, а именно: на учения женщины будут уходить исключительно по желанию", - отметил генерал-лейтенант.

Он сообщил, что планируется ввести такой порядок постановки на воинский учет, "который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур".

"В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших согражданок, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным", - добавил Залужный.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на обязательный учет военнообязанных.

Новые нормы по военному учету касаются также беременных и женщин с малолетними детьми. Работа по реализации приказа Минобороны будет проводиться до конца 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины
NEWS
Число COVID-случаев в Украине резко снизилось: за сутки заразились 2,8 тысяч человек
Число COVID-случаев в Украине резко снизилось: за сутки заразились 2,8 тысяч человек
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад