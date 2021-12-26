Для женщин планируют переходную норму: на военные сборы только по желанию
В Украине планируют ввести переходную норму для женщин, которых поставят на воинский учет. На первом этапе принудительных военных сборов не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Facebook.
"Мы также планируем ввести переходную норму, которая касается сборов (учений) военнообязанных, а именно: на учения женщины будут уходить исключительно по желанию", - отметил генерал-лейтенант.
Он сообщил, что планируется ввести такой порядок постановки на воинский учет, "который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше процедур".
"В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших согражданок, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным", - добавил Залужный.
Напомним, Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на обязательный учет военнообязанных.
Новые нормы по военному учету касаются также беременных и женщин с малолетними детьми. Работа по реализации приказа Минобороны будет проводиться до конца 2022 года.