Для жінок планують перехідну норму: на військові збори тільки за бажанням

В Україні планують ввести перехідну норму для жінок, яких поставлять на військовий облік. На першому етапі примусових військових зборів не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного у Facebook .

"Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням", зазначив генерал-лейтенант.

Він повідомив, що планується запровадити такий порядок постановки на військовий облік, "який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур".

"Протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для наших співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним", - додав Залужний.