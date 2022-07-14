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Женщин не будут ставить на воинский учет до окончания войны, - Генштаб

Фото: когда женщин начнут ставить на воинский учет (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинок не будут ставить на воинский учет до окончания войны. Формировать его начнут через месяц после прекращения военного положения в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как действует приказ о воинском учете женщин в условиях военного положения.

Напомним, в СНБО опровергли самые популярные слухи и фейки о мобилизации женщин, которые распространяют российские пропагандисты и обсуждает население.

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