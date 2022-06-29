В СНБО опровергли слухи о призыве женщин на военную службу

В Центре противодействия дезинформации собрали самые распространенные фейки о привлечении украинок в ряды армии и опровергли эти слухи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В ведомстве привели самые популярные слухи и фейки, которые распространяют пропагандисты и обсуждает население.

Фейк: слышал, что женщин от 18 до 60 лет будут забирать в армию, а потом на войну.

Опровержение: постановка на учет женщин должна начаться с 1 октября 2022 года. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Но это лишь женщины тех профессий, которые определены в приказе Минобороны Украины от 11.10.2021 г. №313.

Фейк: женщин, у которых есть дети, также заберут в армию, а детей отдадут родственникам.

Опровержение: женщины с несовершеннолетними детьми до 18 лет не подлежат призыву на военную службу из-за мобилизации.

Фейк: я сам видел, что женщины служат! Что вы такое рассказываете?

Опровержение: постановка на учет - это не мобилизация. Все женщины, которые служат, делают это добровольно и/или по контракту.

Фейк: а не добровольно могут забрать?

Опровержение: в военное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только по контракту и в добровольном порядке.