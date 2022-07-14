Жінок не ставитимуть на військовий облік до закінчення війни, - Генштаб

Українок не ставитимуть на військовий облік до закінчення війни. Формувати його почнуть через місяць після припинення воєнного стану у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"У державі на сьогоднішній день немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Пропонується розпочати проведення заходів щодо включення жінок у військовий облік не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду у державі", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, як діє наказ про військовий облік жінок в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, в РНБО спростували найпопулярніші чутки та фейки щодо мобілізації жінок, які поширюють російські пропагандисти та обговорює населення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.