Жениться, даже если забыли паспорт дома: в "Дії" появилась новая услуга
В Украине отныне граждане могут пожениться, даже если забылись паспорт дома. Теперь поделиться копией документа можно с помощью "Дії".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
"Подключили ЗАГСы к шерингу цифровых документов в "Дії". Теперь можно жениться, даже если забыли паспорт дома", - написал Федоров.
Как это работает?
Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо обновить "Дію" до последней версии и выполнить несколько шагов:
- открыть паспорт в приложении "Дія";
- нажать на него и выбрать штрихкод;
- работник может сосканировать штрихкод или вручную ввести в систему 13-значный код, который расположен под ним;
- подтвердить запрос на передачу данных в приложении "Дія".
Напомним, недавно в приложении "Дія" появился вид на постоянное и временное проживание для иностранцев.
Добавим, ранее "Дія" получило новое крупное обновление - в приложении появились четыре новых сервиса.
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