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Жениться, даже если забыли паспорт дома: в "Дії" появилась новая услуга

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Киев, Четверг 08 сентября 2022 12:12
Жениться, даже если забыли паспорт дома: в "Дії" появилась новая услуга Фото: украинцы могут пожениться, даже если забылись паспорт дома (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине отныне граждане могут пожениться, даже если забылись паспорт дома. Теперь поделиться копией документа можно с помощью "Дії".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Подключили ЗАГСы к шерингу цифровых документов в "Дії". Теперь можно жениться, даже если забыли паспорт дома", - написал Федоров.

Как это работает?

Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо обновить "Дію" до последней версии и выполнить несколько шагов:

  • открыть паспорт в приложении "Дія";
  • нажать на него и выбрать штрихкод;
  • работник может сосканировать штрихкод или вручную ввести в систему 13-значный код, который расположен под ним;
  • подтвердить запрос на передачу данных в приложении "Дія".

Напомним, недавно в приложении "Дія" появился вид на постоянное и временное проживание для иностранцев.

Добавим, ранее "Дія" получило новое крупное обновление - в приложении появились четыре новых сервиса.

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