Жениться, даже если забыли паспорт дома: в "Дії" появилась новая услуга

В Украине отныне граждане могут пожениться, даже если забылись паспорт дома. Теперь поделиться копией документа можно с помощью "Дії".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Подключили ЗАГСы к шерингу цифровых документов в "Дії". Теперь можно жениться, даже если забыли паспорт дома", - написал Федоров.

Как это работает?

Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо обновить "Дію" до последней версии и выполнить несколько шагов:

открыть паспорт в приложении "Дія";

нажать на него и выбрать штрихкод;

работник может сосканировать штрихкод или вручную ввести в систему 13-значный код, который расположен под ним;

подтвердить запрос на передачу данных в приложении "Дія".

Напомним, недавно в приложении "Дія" появился вид на постоянное и временное проживание для иностранцев.

Добавим, ранее "Дія" получило новое крупное обновление - в приложении появились четыре новых сервиса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.