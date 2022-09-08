Одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома: в "Дії" з'явилася нова послуга

В Україні відтепер громадяни можуть одружитися, навіть якщо забулися паспорт вдома. Тепер поділитися копією документа можна за допомогою "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

"Підключили ДРАЦСи до шерингу цифрових документів в "Дії". Тепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома", - написав Федоров.

Як це працює?

Щоб скористатися цією послугою, необхідно оновити "Дію" до останньої версії та виконати декілька кроків:

відкрити паспорт у застосунку "Дія";

натиснути на нього та обрати штрихкод;

працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;

підтвердити запит на передачу даних у застосунку "Дія".

Нагадаємо, нещодавно в додатку "Дія" з'явилася посвідка на постійне та тимчасове проживання для іноземців.

Додамо, раніше "Дія" отримала нове велике оновлення - у додатку з'явилися чотири нові сервіси.

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