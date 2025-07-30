У Женеві депутати різних країн влаштували демарш для голови Ради федерації РФ (відео)

Під час виступу голови ради федерації Росії Валентини Матвієнко на Всесвітній конференції Спікерів парламентів у Женеві відбувся демарш. Десятки делегацій з різних країн залишили залу на знак протесту проти представниці РФ.
Як повідомляє РБК-Україна, відео демаршу у Facebook опублікувала віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка представляє Україну.
В опублікованому відео можна бачити, як кілька десятків членів делегацій залишають залу під час виступу Матвієнко.
"Влаштували демарш під час виступу Матвієнко на Всесвітній конференції Спікерів парламентів у Женеві! Я пишаюсь усіма нашими партнерами та колегами! Це демарш проти агресора, це неабияка підтримка народу України!", - зазначила Кондратюк.
Як розповіла віцеспікерка Верховної Ради в ефірі телемарафону, цей демарш - це передусім підтримка українського народу.
"Ця напівпорожня зала, в якій виступала Матвієнко, - це ознака того, як демократичні країни, парламенти, зокрема представницькі органи, ставляться до країни агресора", - додала вона.
Нагадаємо, 27 липня голова Ради федерації Росії Валентина Матвієнко прилетіла до Швейцарії на Всесвітню конференцію Спікерів парламентів.
Речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що місце Матвієнко - на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях.
"Її допуск до Женеви ганебний і не повинен був відбутися. Геноцидна Матвієнко несе персональну відповідальність за злочин агресії та подальші звірства після публічного схвалення введення російських збройних сил на територію України", - підкреслив він
Тихий закликав усіх учасників конференції, на яку вона приїхала, уникати потискання їй руки, яка "вкрита українською кров'ю".
Додамо, раніше Матвієнко підтвердила, що Росія не збирається йти на поступки для завершення війни з Україною.
Зокрема, вона обіцяла, що Москва не відступить від своїх вимог, які озвучувала в Стамбулі 2022 року, "ні на йоту".