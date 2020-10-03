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В Женеве установили самую высокую в мире минимальную зарплату

Женева, Суббота 03 октября 2020 23:45
В Женеве установили самую высокую в мире минимальную зарплату
Фото: Женева (unsplash)
Автор: РБК-Украина

В швейцарском кантоне Женева с 1 ноября 2020 года минимальная заработная плата повысится до 23 франков (25 долларов) в час. Следовательно, за 8-часовой рабочий день в кантоне будут зарабатывать более пяти тысяч гривен, что является минимальной зарплатой в Украине за месяц.

Об этом сообщает CNN.

Инициативу увеличить заработную плату поддержали местные профсоюзы, а также 58% жителей Женевы на референдуме 27 сентября. Как отмечается, поднятие минималки позволит "побороть бедность, содействовать социальному сплочению и уважению к достоинству людей".

Власти кантона утверждают, что теперь в Женеве будет "самая высокая в мире минимальная заработная плата".

Напомним, с 1 сентября в Украине повысилась минимальная заработная плата до 5 тысяч гривен.

Перед этим президент Владимир Зеленский подтвердил, что минимальная зарплата вырастет с 1 января 2021 года до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года минимальная зарплата повысится до 6,5 тысячи гривен.

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