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В Женеві встановили найвищу в світі мінімальну зарплату

Женева, Субота 03 жовтня 2020 23:45
В Женеві встановили найвищу в світі мінімальну зарплату
Фото: Женева (unsplash)
Автор: РБК-Україна

У швейцарському кантоні Женева з 1 листопада 2020 року мінімальна заробітна плата підвищиться до 23 франків (25 доларів) на годину. Відтак, за 8-годинний робочий день в кантоні зароблятимуть понад п'ять тисяч гривень, що наразі є мінімальною зарплатою в Україні за місяць.

Про це повідомляє CNN.

Ініціативу збільшити заробітну плату підтримали місцеві профспілки, а також 58% жителів Женеви на референдумі 27 вересня. Як зазначається, підняття мінімалки дозволить "побороти бідність, посприяти соціальному згуртуванню і повазі до гідності людей".

Влада кантону стверджує, що тепер у Женеві буде "найвища у світі мінімальна заробітна плата".

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні підвищилась мінімальна заробітна плата до 5 тисяч гривень.

Перед цим президент Володимир Зеленський підтвердив, що мінімальна зарплата зросте з 1 січня 2021 року до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 року мінімальна зарплата підвищиться до 6,5 тисячі гривень.

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