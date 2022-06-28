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Женева может стать центром российского шпионажа в Европе, - швейцарская разведка

Фото: русские шпионы сосредоточились на работе в Женеве (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Женева может стать центром российского шпионажа в Европе. Федеральная разведывательная служба Швейцарии считает, что в городе уже находится несколько десятков русских шпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ведомства.

"Недавно различные европейские государства выслали офицеров российской разведки, что может привести к тому, что российские службы разместят свои силы в таких государствах, как Швейцария, которые не проводили никаких высылок", - говорится в документе.

При этом глава разведывательного ведомства Кристиан Дюссе в интервью изданию Tages-Anzeiger подтвердил, что Женева является центром шпионской активности России.

"Нам известно, что здесь действуют несколько десятков агентов, занимающих должности в российских дипломатических и консульских миссиях", - сказал он.

По данным швейцарской разведки, шпионская активность в Женеве связана с тем, что здесь находятся важные международные организации, диппредставительства, аналитические центры, исследовательские институты и транснациональные корпорации, включая сырьевых трейдеров и компании, представляющие финансовые и другие услуги. Все эти организации производят большое количество информации, которая имеет значение для спецслужб.

Кроме того, Женева регулярно принимает у себя большое количество международных саммитов и конференций, будучи местом проведения межгосударственных переговоров и консультаций. Шпионы под видом дипломатов могут участвовать в переговорах и оказывать на них прямое влияние, считают в швейцарской разведке.

Напомним, после вторжения Кремля в Украину европейские страны выслали сотни русских шпионов, которые работали в посольствах под видом дипломатов.

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Швейцария